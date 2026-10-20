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        Selçuk İnan: "Sakatlıklar bu sene bizim için bir klişe haline geldi"

        Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, bu sezon çok fazla sakatlık problemiyle karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "Sakatlıklar maalesef bu sene bizim için bir klişe haline geldi. Bütün oyuncularımız ellerinden geleni yapıyor. Hepsinden de memnunum. Rakibe göre en iyi durumda olan ve kafamızda o pozisyon için en uygun oyuncu kimse onu oynatmaya çalışıyoruz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 17:04 Güncelleme:
        Selçuk İnan: "Sakatlıklar bu sene bizim için bir klişe haline geldi"

        Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, bu sezon çok fazla sakatlık problemiyle karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "Sakatlıklar maalesef bu sene bizim için bir klişe haline geldi. Bütün oyuncularımız ellerinden geleni yapıyor. Hepsinden de memnunum. Rakibe göre en iyi durumda olan ve kafamızda o pozisyon için en uygun oyuncu kimse onu oynatmaya çalışıyoruz" dedi.

        Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında 23 Ekim Cuma günü saat 20.00'de deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak olan Kocaelispor, maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Körfez Brunga Tesisleri’ndeki idmanda Teknik Direktör Selçuk İnan da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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        İlk olarak geçtiğimiz hafta iç sahada kaybettikleri Göztepe maçı ile ilgili konuşan Selçuk İnan, "Gönül isterdi ki içerideki Göztepe maçını kazanalım. Ama futbolda kazanmak da var, kaybetmek de var. En nihayetinde güçlü bir rakibe karşı oynadık. Her alanda, teknik olarak üstün olduğumuz bir maçı kazanamadık. Maalesef futbolun güzelliği de bu. Her maç, her puan ligimizde çok değerli. Bunun da farkındayız. Yıllardır istikrarını sürdüren bir takıma karşı oynayacağız. Alanyaspor, ligin önemli takımlarından. Belli bir oyun planı olan bir takım. Dolayısıyla ona göre hazırlanacağız. Son oynadığımız Göztepe maçında da üçlü savunma vardı. Alanyaspor'un da üçlü savunmayla karşımızda olmasını bekliyoruz. Hazırlıklarımızı hem üçlü hem de dörtlü savunmaya göre yapacağız. İnşallah iyi bir mücadeleyle oradan mutlu döneriz" ifadelerini kullandı.

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        "Sakatlıklar maalesef bu sene bizim için bir klişe haline geldi"

        Sakatlıklara da değinen İnan, takım içinden çözüm alternatifleri bulmaya çalıştıklarını aktardı. Başarılı teknik adam, "Maçın durumuna ve rakiplerin analizine göre oyuncu tercihlerimiz oluyor. Massadio Haidara uzun bir süre aramızda olamayacaktı. Mate dün itibarıyla takımla çalışmalara başladı. Onun fiziksel durumuna bakacağız. Risk olup olmadığı doktorlar ve sağlık ekibi tarafından netleşirse onunla da başlama ihtimalimiz olabilir. Tanguy Zoukrou birkaç hafta aramızda olmayacak. Bruno Petrovic yarın koşulara başlıyor. Zannediyorum ki 23 hafta içinde inşallah aramızda olur. Sakatlıklar maalesef bu sene bizim için bir klişe haline geldi. Her hafta bize sakatları soruyorsunuz bu da bizim eksiğimiz. Artık bunu biliyoruz. Ama sonuçta sahaya 11 kişi çıkıyoruz. Bütün oyuncularımız ellerinden geleni yapıyor. Hepsinden de memnunum. Rakibe göre en iyi durumda olan ve kafamızda o pozisyon için en uygun oyuncu kimse onu oynatmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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