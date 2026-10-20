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        Kocaelispor, Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Kocaelispor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 17:56 Güncelleme:
        Kocaelispor, Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Kocaelispor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Teknik direktör Selçuk İnan, antrenman öncesinde gazetecilere, Göztepe karşısında iyi oynamalarına rağmen sahadan galibiyetle ayrılamadıklarını söyledi.

        Güçlü bir rakibe karşı teknik açıdan üstün oldukları bir maç oynadıklarını belirten İnan, "Gönül isterdi ki sahamızdaki Göztepe maçını kazanalım ama futbolda kazanmak da var kaybetmek de. Her alanda üstün olduğumuz bir maçı kazanamadık. Futbolun güzelliği de bu. Artık geride kaldı. Ligimizde her maç, her puan çok değerli. Bunun farkındayız." diye konuştu.

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        İnan, Alanyaspor'un uzun yıllardır istikrarlı bir oyun ortaya koyduğunu vurgulayarak rakiplerinin belirli bir oyun planı bulunduğunu ve buna göre hazırlık yaptıklarını kaydetti.

        Rakiplerinin üçlü savunmayla sahaya çıkmasını beklediklerini aktaran İnan, şöyle devam etti:

        "Göztepe maçında da üçlü savunmaya karşı oynadık. Alanyaspor'un da karşımıza üçlü savunmayla çıkmasını bekliyoruz. Hazırlıklarımızı hem üçlü hem de dörtlü savunmaya göre yapacağız. İnşallah iyi bir mücadele ve oyunla oradan mutlu döneriz."

        - Sakat oyuncuların durumu

        Takımdaki sakatlıklara ilişkin soruyu da yanıtlayan İnan, özellikle sol kanattaki eksikliklerini kadro içinden alternatiflerle gidermeye çalıştıklarını anlattı.

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        Matej Maglica'nın takımla çalışmalara başladığını belirten İnan, "Fiziksel durumuna bakacağız. Sağlık ekibimizin değerlendirmesi sonucunda risk olmadığı anlaşılırsa ilk 11'de başlama ihtimali de var." dedi.

        Tanguy Zoukrou'nun birkaç hafta daha takımdan uzak kalacağını, Bruno Petkovic'in ise yarın koşulara başlayacağını bildiren İnan, Hırvat oyuncunun 2-3 hafta içinde takıma dönmesini beklediklerini belirtti.

        Sakatlıkların sezon boyunca önemli bir sorun haline geldiğini dile getiren İnan, "Her hafta sakat oyuncularımızı soruyorsunuz. Bu da bizim eksiğimiz artık, biliyoruz ama sonuçta sahaya 11 kişi çıkıyoruz. Bütün oyuncularımız ellerinden geleni yapıyor. Hepsinden memnunum. Rakibe göre hangi oyuncu daha uygunsa o pozisyonda onu değerlendirmeye çalışıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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