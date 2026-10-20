Kartepe'de afetten etkilenen ailelere ziyaret

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçede etkili olan şiddetli yağışların ardından evleri zarar gören aileleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Afetin ilk anlarından itibaren sahadaki çalışmaları takip eden Başkan Mustafa Kocaman, ziyaretlerinde vatandaşların yaşadığı sorunları ve ihtiyaçlarını dinledi, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kocaman, vatandaşların yaşadığı sıkıntıların kendilerini de etkilediğini belirterek, "Her bir hemşehrimizin yaşadığı sıkıntı bizim de sıkıntımız, üzüntüsü bizim de üzüntümüz. Bu zor günlerde en büyük gücümüz birlik ve beraberliğimiz. Hiçbir hemşehrimizi yalnız bırakmayacağız. El ele verecek, afetin izlerini hep birlikte sileceğiz. Yaralarımızı birlikte saracak, bu zor günleri yine birlikte aşacağız" ifadelerini kullandı.

REKLAM

Kartepe Belediyesi ekiplerinin yağışlardan etkilenen mahallelerde temizlik, yol açma ve oluşan olumsuzlukları giderme çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Ekiplerin, vatandaşların günlük yaşamlarına dönmelerini sağlamak amacıyla ilçenin farklı noktalarında çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.