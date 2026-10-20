Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaeli'de hayata geçirilen ön lisans programı ilaç üretim teknikeri yetiştirecek

        Kocaeli'de hayata geçirilen ön lisans programı ilaç üretim teknikeri yetiştirecek

        Türkiye'de ilk kez Kocaeli'de hayata geçirilen "İlaç Üretim Teknolojisi Ön Lisans Programı"nın protokol imza töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 16:10 Güncelleme:
        Kocaeli'de hayata geçirilen ön lisans programı ilaç üretim teknikeri yetiştirecek

        Türkiye'de ilk kez Kocaeli'de hayata geçirilen "İlaç Üretim Teknolojisi Ön Lisans Programı"nın protokol imza töreni düzenlendi.

        Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ve Santa Farma İlaç tarafından hazırlanarak müfredata alınan programa kayıtlı 30 öğrenci, ilk yıl teorik eğitimin ardından, ikinci yıl haftanın 2 günü okulda, 3 günü ise ilaç firmasının üretim tesislerinde mentor gözetiminde üretim süreçleri ve laboratuvar uygulamaları konusunda eğitim alacak.

        Türkiye'deki üniversiteler arasında sektör odaklı ilk ihtisas programı olma ünvanını taşıyan KOÜ Kocaeli Meslek Yüksekokulundaki programla, ilaç endüstrisinin dönüşümüne destek olacak ilaç üretim teknikerleri yetiştirilecek.

        REKLAM

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, törende yaptığı konuşmada, çalışmanın üniversite-sanayi işbirliği açısından çok kıymetli olduğunu söyledi.

        Güzel bir eğitim ekosistemi oluşacağını belirten Aktaş, "Gençler açısından Türkiye'de ilk defa açılan bir bölümün öğrencisi olmak özel bir duygu. İlk olmak her zaman için kıymetli. Ülkemizin en iyi ekosistemlerinden birinin oluştuğu GEBKİM OSB alanında, ülkemizin en iyi ilaç firmalarından biriyle sanayi-üniversite işbirliğinin en güzel örneklerinden birisinin sergilenmesi çok kıymetli. Emeği geçen herkesi canıgönülden tebrik ediyorum." dedi.

        KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, üniversite olarak bundan sonraki dönemlerde savunma sanayisi ile medikal ve ilaç sanayisinde ön plana çıkmak üzere planlamalar yaptıklarını ifade etti.

        REKLAM

        Kadrolarını planlama yaptıkları sistem üzerine kurduklarını anlatan Cantürk, "Program bu çalışmaların ilk adımı olarak gerçekleşiyor. Bundan büyük mutluluk duyuyorum. Öğrencilerimize de hayırlı olmasını diliyorum. Bölümün ilk öğrencileri olarak başarıya ulaşacaklarına ve diğer arkadaşlarının da okula gelmesine vesile olacaklarına inanıyorum." diye konuştu.

        KOÜ Kocaeli Meslek Yüksekokulu Kimya Bölümü Başkanı Taner Erdoğan, firma yetkilileriyle yapılan toplantılarda, öğrencilere sunulabilecek staj ve mesleki eğitim imkanları, mezunlara yönelik istihdam olanakları ve öğrencilerin ilaç sektörüne hazırlıklı mezun olmalarını sağlamak amacıyla ders planlarına sektöre özgü dersler eklenmesini kararlaştırdıklarını kaydetti.

        REKLAM

        Bu kapsamda çok daha radikal bir adım atarak, tam anlamıyla sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek program açmaya karar verdiklerini anlatan Erdoğan, "Gerçekleştirilen çok sayıda toplantıda Santa Farma'nın hemen her departmanından katılım sağlayan yönetici ve çalışanların öneri ve destekleriyle yürütüldü. Ders listelerinden ders içeriklerine kadar her şey sektöre özgü titizlikle tasarlandı. Başvuru dosyamız YÖK'e sunuldu. Aynı yıl içinde hem program açma önerimiz hem de öğrenci alım talebimiz YÖK tarafından uygun bulunmuş ve program ülkemizde bir ilk olarak sektöre, üniversitemize ve en nihayetinde ülkemize kazandırılmıştır." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Santa Farma İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kiresepi, sadece makine, bina veya teknolojiye değil, insana, bilgiye ve gençlerin geleceğine yapılan yatırımın da değerli olduğunu belirterek, güçlü sanayinin yalnızca mühendislerle, bilim adamlarıyla kurulamayacağını, bilgiyi üretime dönüştüren, teknolojiyi doğru kullanan, kalite bilincine sahip, iyi yetişmiş teknik elemanlara da ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

        Konuşmaların ardından Cantürk ve Kiresepi protokolü imzaladı.

        Programa, Dilovası Kaymakamı Resul Çelik, GEBKİM Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        TFF, Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı!
        TFF, Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı!
        "Gönüllü iade yapmayanlara Adalet Bakanlığı hukuki süreç başlatacak"
        "Gönüllü iade yapmayanlara Adalet Bakanlığı hukuki süreç başlatacak"
        Libya, Türkiye ile imzalanan anlaşmayı onayladı
        Libya, Türkiye ile imzalanan anlaşmayı onayladı
        Maçın ilk 11'leri belli oldu!
        Maçın ilk 11'leri belli oldu!
        PFDK bahis cezalarını açıkladı!
        PFDK bahis cezalarını açıkladı!
        MHK Başkanı Anthony Taylor oldu!
        MHK Başkanı Anthony Taylor oldu!
        Film gibi narkotik operasyonu
        Film gibi narkotik operasyonu
        Mekke Anlaşması Meclis'e ulaştı
        Mekke Anlaşması Meclis'e ulaştı
        Teknede facia anları! Vinç devrildi!
        Teknede facia anları! Vinç devrildi!
        Göz, saç ve ten rengi arşivlenmiş! Kadın donörlerin yumurtalık kataloğu!
        Göz, saç ve ten rengi arşivlenmiş! Kadın donörlerin yumurtalık kataloğu!
        Petrol fiyatlarında son 5 ayın zirvesi
        Petrol fiyatlarında son 5 ayın zirvesi
        Yalancı liderlik
        Yalancı liderlik
        G.Saray, Devler Ligi'nde ilk galibiyet peşinde!
        G.Saray, Devler Ligi'nde ilk galibiyet peşinde!
        Av tüfeğini çıkarttı baba ve oğlunu öldürdü!
        Av tüfeğini çıkarttı baba ve oğlunu öldürdü!
        "Breaking Bad"in 'Hank'i iflas etti
        "Breaking Bad"in 'Hank'i iflas etti
        Belçika'da kritik zirve!
        Belçika'da kritik zirve!
        Eski şoföründen çarpıcı iddialar
        Eski şoföründen çarpıcı iddialar
        İstanbul'da sel faciasında can kaybı 7'ye yükseldi
        İstanbul'da sel faciasında can kaybı 7'ye yükseldi
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        Benzer Haberler

        Kartepe'de afetten etkilenen ailelere ziyaret
        Kartepe'de afetten etkilenen ailelere ziyaret
        Körfez'de çocuk ve gençlere 7 branşta ücretsiz sanat eğitimi
        Körfez'de çocuk ve gençlere 7 branşta ücretsiz sanat eğitimi
        Kocaeli'nin kültür ve sanat geleceği "Kültür Şurası"nda ele alındı
        Kocaeli'nin kültür ve sanat geleceği "Kültür Şurası"nda ele alındı
        Başiskele'de selin yaraları sarılıyor
        Başiskele'de selin yaraları sarılıyor
        Çayırova 7. Kitap Günleri'ne öğrencilerden yoğun ilgi
        Çayırova 7. Kitap Günleri'ne öğrencilerden yoğun ilgi
        Darıca Zeytin Festivali'nde Buray rüzgarı esecek
        Darıca Zeytin Festivali'nde Buray rüzgarı esecek