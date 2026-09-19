Futbol: Trendyol Süper Lig
Giriş: 19.09.2026 - 18:00 Güncelleme:
Stat:Kocaeli
Hakemler:Halil Umut Meler, Murat Altan, Mustafa Savranlar
Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız, Dijksteel, Emir Ortakaya, Haidara (Dk. 24 Muharrem Cinan), Sissoho, Show, Berkan İsmail Kutlu, Sousa, Aye, Metehan Altunbaş
Gaziantep FK: Tobiasz, Perez, Arda Kızıldağ, Abena, Kerim Çalhanoğlu, Meleke, Sorescu, Gidado, Maxim, Kozlowski, Halil Dervişoğlu
Sarı kart: Dk. 37 Halil Dervişoğlu (Gaziantep FK)
KOCAELİ
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