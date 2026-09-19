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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2026 - 18:00 Güncelleme:
        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Stat:Kocaeli

        Hakemler:Halil Umut Meler, Murat Altan, Mustafa Savranlar

        Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız, Dijksteel, Emir Ortakaya, Haidara (Dk. 24 Muharrem Cinan), Sissoho, Show, Berkan İsmail Kutlu, Sousa, Aye, Metehan Altunbaş

        Gaziantep FK: Tobiasz, Perez, Arda Kızıldağ, Abena, Kerim Çalhanoğlu, Meleke, Sorescu, Gidado, Maxim, Kozlowski, Halil Dervişoğlu

        Sarı kart: Dk. 37 Halil Dervişoğlu (Gaziantep FK)

        KOCAELİ

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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