Gebze Belediye başkan yardımcısı Dursun Ali Arslan anısına voleybol turnuvası

Gebze Belediyesi Başkan Yardımcısı Dursun Ali Arslan adına farkındalık amacıyla düzenlenen voleybol hazırlık turnuvası başladı.

Gebze Belediyesi tarafından dostluğun ve vefanın gösterilmesi amacıyla geçen yıl geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden başkan yardımcısı Arslan'ın anısına düzenlenen ve SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinin mücadele ettiği hazırlık turnuvası, Gebze Spor Salonu'nda yapılıyor.

Karşılaşmadan önce takımlar saha çevresinde toplanarak, Arslan'ı andı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Arslan'ın oğluyla eşine çiçek ve forma hediye etti.

Turnuvanın ilk maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Sungurlu Belediyespor'u 3-0, ikinci maçta İstanbul Gençlik Spor, Gebze Belediyespor'u 3-0 yendi.

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Programda bir konuşma yapan Büyükgöz, yol arkadaşlığının, dostluğun kardeşliğin ve vefanın ne anlama geldiğini gösteren bir farkındalığı gerçekleştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Büyükgöz, Arslan'la birlikte 50 yıla süren bir dostlukları olduğuna dikkat çekerek "Verimli bir çalışma dönemi içerisindeyken takdiri ilahi kendisi aramızdan ayrıldı. Onun hatırasını yaşatmak ve ne anlama geldiğini göstermek için hazırlık maçlarımızı onun adına bir turnuva şeklinde yaparak ona olan vefa, hatırlama ve dostluğumuzu ortaya koymuş olacağız. Yeni sezon öncesinde Gebze'mize ve burada mücadele eden tüm takımlarımıza başarılar diliyorum." diye konuştu.

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Turnuva 23 Eylül Çarşamba günü sona erecek.