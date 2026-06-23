GÜNCELLEME - Kocaeli'de ağaçlık ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ağaçlık ve makilik alanda çıkan yangın, karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yeni Mahalle mevkisindeki ağaçlık ve makilik alanda yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeyi yoğun duman kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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