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        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri GÜNCELLEME - Kocaeli'de boya fabrikasında çıkan yangında 1 kişi öldü, 2 kişi dumandan etkilendi

        GÜNCELLEME - Kocaeli'de boya fabrikasında çıkan yangında 1 kişi öldü, 2 kişi dumandan etkilendi

        Kocaeli'de boya fabrikasında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 12:56 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Kocaeli'de boya fabrikasında çıkan yangında 1 kişi öldü, 2 kişi dumandan etkilendi

        Kocaeli'de boya fabrikasında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi dumandan etkilendi.

        Körfez ve Derince ilçeleri sınırında bulunan bir boya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alındı.

        İtfaiye ekipleri, alevlerin söndürülmesinin ardından fabrikada Samet S'nin (26) cansız bedenine ulaştı.

        Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Öte yandan, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, Körfez Cumhuriyet Başsavcısı İsa Büyük olay yerinde incelemelerde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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