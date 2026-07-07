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        Kocaeli'de çıkan fabrika yangınına müdahale ediliyor

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 12:56 Güncelleme:
        Kocaeli'de çıkan fabrika yangınına müdahale ediliyor

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

        Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Bölgede yoğun duman oluşurken, ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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