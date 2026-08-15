GÜNCELLEME - Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Giriş: 15.08.2026 - 14:29 Güncelleme:
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Mevlana Mahallesi'ndeki Beylikdağı Kent Ormanı'nda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ