GÜNCELLEME - Kocaeli'de tedbiren boşaltılan 4 katlı bina kontrollü yıkıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kolon ve kirişlerinden ses geldiği için tedbiren boşaltılan 4 katlı binanın yıkımı kontrollü olarak gerçekleştirildi.

Yenişehir Mahallesi Karanfilli Sokak'ta 4 katlı binada oturan bazı kişiler, kolon ve kirişlerden ses geldiği yönünde 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Tedbiren boşaltılan binada ekiplerin yaptığı ilk değerlendirmenin ardından AFAD ekiplerine bilgi verildi.

Ekipler, binada ve bitişiğinde temeli açılan inşaat alanında incelemede bulundu.

Binanın zarar gördüğü ve yan yatma riski taşıdığının belirlenmesi üzerine AFAD, İzmit Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkililerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında inşaat sahibi ile bina sahipleri bir araya getirildi.

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Tarafların anlaşmasının ardından binanın kontrollü yıkılmasına karar verildi.

Üç kardeşe ait olduğu öğrenilen bina, temel kazısı için bölgede bulunan iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.