GÜNCELLEME - Sakarya'da kaybolduktan sonra arama çalışması başlatılan zihinsel engelli kişi evine döndü

Sabah saatlerinde kendi imkanlarıyla evine dönen T.Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İddiaya göre, ailesinin fındık topladığı sırada ana yola çıkan T.Ç'den bir daha haber alınamadı.

Kaynarca ilçesi Kurudere Mahallesi'nde yaşayan ve zihinsel engelli olduğu öğrenilen T.Ç. (38), ailesiyle fındık bahçesine gitti.

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