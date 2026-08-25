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        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri GÜNCELLEME - Sakarya'da kaybolduktan sonra arama çalışması başlatılan zihinsel engelli kişi evine döndü

        GÜNCELLEME - Sakarya'da kaybolduktan sonra arama çalışması başlatılan zihinsel engelli kişi evine döndü

        Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde ailesiyle fındık toplarken kaybolmasının ardından arama çalışması başlatılan zihinsel engelli kişi evine döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 13:44 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Sakarya'da kaybolduktan sonra arama çalışması başlatılan zihinsel engelli kişi evine döndü

        Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde ailesiyle fındık toplarken kaybolmasının ardından arama çalışması başlatılan zihinsel engelli kişi evine döndü.

        Kaynarca ilçesi Kurudere Mahallesi'nde yaşayan ve zihinsel engelli olduğu öğrenilen T.Ç. (38), ailesiyle fındık bahçesine gitti.

        İddiaya göre, ailesinin fındık topladığı sırada ana yola çıkan T.Ç'den bir daha haber alınamadı.

        Ailenin ihbarı üzerine jandarma ve AFAD ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

        Gece boyunca yapılan çalışmalarda somut bulguya rastlanmadı.

        Sabah saatlerinde kendi imkanlarıyla evine dönen T.Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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