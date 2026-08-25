Karasu'da denize girmek yasaklandı

Karasu Kaymakamlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Denizlerimizde yoğun dalga ve akıntı sebebiyle salı günü ilçemizdeki tüm plaj ve sahillerde denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemelerini önemle rica ederiz." ifadelerine yer verildi.

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