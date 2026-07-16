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        Güney Marmara Otoyolu Projesi'nin imar planı değişiklikleri askıya çıktı

        Kocaeli ve bölge illerinin ulaşım altyapısını güçlendirmesi hedeflenen Güney Marmara Otoyolu Projesi kapsamında hazırlanan imar planı değişiklikleri, onay sürecinin tamamlanmasının ardından 30 gün süreyle askıya çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 10:46 Güncelleme:
        Güney Marmara Otoyolu Projesi'nin imar planı değişiklikleri askıya çıktı

        Kocaeli ve bölge illerinin ulaşım altyapısını güçlendirmesi hedeflenen Güney Marmara Otoyolu Projesi kapsamında hazırlanan imar planı değişiklikleri, onay sürecinin tamamlanmasının ardından 30 gün süreyle askıya çıkarıldı.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Karayolları Genel Müdürlüğünce hazırlanan projeye ilişkin, "1/50 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı", "1/25 bin ve 1/5 bin ölçekli Nazım İmar Planları" ile "1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı" değişiklikleri, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 14 Mayıs tarihli ve 303 sayılı kararıyla kabul edildi.

        Karayolları Genel Müdürlüğünce 1 Eylül 2025'te onaylanarak Büyükşehir Belediyesine gönderilen plan değişiklikleri, belediye meclisindeki sürecin tamamlanmasının ardından bugün itibarıyla 30 gün süreyle askıya çıkarıldı.

        Askı süresi boyunca vatandaşlar planları inceleyebilecek ve yürürlükteki mevzuat kapsamında görüş ve itirazlarını ilgili mercilere iletebilecek.

        Proje kapsamında yapılması planlanan otoyolun, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi yakınlarında İstanbul-İzmir Otoyolu'ndan başlayarak Gölcük ilçesinin güneyinden ilerlemesi, Yuvacık Barajı'nın kuzeyinden geçmesi ve Cengiz Topel Havalimanı'nın güneyinde Anadolu Otoyolu'na bağlanması düşünülüyor.

        Toplam 78 kilometre uzunluğunda planlanan otoyolun 66 kilometresini ana yol, 12 kilometresini ise bağlantı yolları oluşturacak.

        Altı şeritli 3 gidiş-3 geliş olarak projelendirilen güzergahta 8 tünel, 9 viyadük, 51 köprü ve 14 kavşağın yer alması planlanırken, tünellerin toplam uzunluğunun yaklaşık 27,9 kilometre olması öngörülüyor.

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