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        Tarihi Namazgah Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı Seçkin Duman kazandı

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri anısına düzenlenen Tarihi Namazgah Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Seçkin Duman oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 18:34 Güncelleme:
        Tarihi Namazgah Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı Seçkin Duman kazandı

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri anısına düzenlenen Tarihi Namazgah Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Seçkin Duman oldu.

        Kandıra Belediyesince Namazgah Er Meydanı'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 32'si başpehlivan olmak üzere 439 güreşçi mücadele etti.

        Kandıralı iş insanı Erhan Başaran’ın güreş ağası olduğu organizasyonun finalinde Feyzullah Aktürk’ü yenen Seçkin Duman şampiyonluğa ulaştı.

        Baş kategorisinde Erkan Taş ve Mustafa Taş üçüncülüğü paylaştı.

        Final müsabakasının ardından Seçkin Duman'ın altın kemerini Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez taktı.

        İkinci olan Feyzullah Aktürk ile üçüncülüğü paylaşan Erkan Taş ve Mustafa Taş da düzenlenen törenle kupalarını aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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