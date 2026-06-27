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        İşçi emeklisi, 26 yıldır yıpranan okey taşlarını renklendiriyor

        İBRAHİM AKTAŞ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan Yalçın Tatlısu, çeyrek asırdır kahvehanelerde renkleri solan okey taşlarını, hazırladığı boyalarla renklendiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 11:20 Güncelleme:
        İşçi emeklisi, 26 yıldır yıpranan okey taşlarını renklendiriyor

        İBRAHİM AKTAŞ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan Yalçın Tatlısu, çeyrek asırdır kahvehanelerde renkleri solan okey taşlarını, hazırladığı boyalarla renklendiriyor.

        İşçi emeklisi 59 yaşındaki Tatlısu, 26 yıl önce ticaretle uğraştığı dönemde, kahvehanelerde zamanla renkleri aşınan okey taşlarını boyayarak ek gelir sağlamaya başladı.

        Kocaeli'de başladığı mesleğini zamanla Sakarya, Yalova, Bursa, Manisa ve İzmir'e taşıyan Tatlısu, binlerce kahvehanedeki taşları özel olarak hazırladığı eski tip selülozik oto boyalarıyla yeniden renklendirdi.

        Şu an yalnızca Kocaeli, Sakarya ve Yalova'daki kahvehanelerde hizmet veren Tatlısu, para kazanmaktan çok dostluk ilişkileri üzerine kurduğu işini sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor.

        - "Gayet güzel bir kazanç kapısı. Tek olduğum için yetişemiyorum"

        Tatlısu, AA muhabirine, kahvehane malzemeleri üzerine toptancılık yaptığı dönemde okey taşlarının boyanabileceğini fark ettiğini, zamanla kendi ekipmanlarını ve boyalarını geliştirip bu alanda uzmanlaştığını söyledi.

        Mesleğe 2000'li yılların başında başladığını anlatan Tatlısu, yıllar içinde kahveci esnafıyla güçlü bağlar kurduğunu dile getirdi.

        Tatlısu, işini yalnızca bir gelir kapısı olarak görmediğini belirterek "Bir süre sonra işi ticaret olarak görmüyorsunuz. Kahveci esnafıyla öyle bir kaynaşma oluyor ki onları mağdur etmemeyi düşünüyorsunuz." dedi.

        Uzun yıllar Kocaeli dışında Sakarya, İzmir, Manisa, Bursa ve Yalova'daki kahvehanelerde de hizmet verdiğini aktaran Tatlısu, bu süreçte yaklaşık 4 bin kahvehanedeki okey taşlarına yeniden renk verdiğini kaydetti.

        Tatlısu, taşların kullanım yoğunluğuna göre yeniden boyanma sürelerinin değiştiğini, bazı kahvehanelerde taşları 3 ayda bir, bazılarında ise 1 ila 1,5 yılda bir renklendirdiğini anlattı.

        Bir takım okey taşının 3 kere boyanabildiğini, 80 liraya boyadığı bir takımı da yaklaşık yarım saatte bitirdiğini belirten Tatlısu, şöyle devam etti:

        "Gayet güzel bir kazanç kapısı. Tek olduğum için yetişemiyorum. Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevresinde ortalama 2 bin tane kahvehane var. Emin olun çoğuna yetişemiyorum. Kahvehane sahiplerinin devamlı taşları yenileme talebi olmadığı için ister istemez devamlı aranan oluyoruz."

        - "Sadece boyayı alıp sürmek değildir bu iş"

        Tatlısu, mesleğin önemli ölçüde teknik bilgi gerektirdiğini anlatarak şu ifadeleri kullandı:

        "Okey taşlarına şu anda uyguladığım boya eski oto boyası olarak geçer. Bu boyaları alıp yumuşatıyoruz. İstediğimiz kıvama getirip küçük tüplere dolduruyoruz. Tüplerden de taşlara uyguluyoruz. Tabii akış kıvamı çok önemli. Boyanın üzerine mi çekeceksiniz, yoksa orijinal boyanın üzerine mi çekeceksiniz, ona göre ayarlama yapmanız gerekiyor. Yani sadece boyayı alıp sürmek değildir bu iş."

        Dijitalleşmenin kahvehane kültürünü de etkilediğine dikkati çeken Tatlısu, elektronik ve mıknatıslı taş kullanılan yeni nesil okey masalarının yaygınlaşmaya başladığını söyledi.

        Tatlısu, mesleğini gelecekte devredebileceği bir çırak aradığını söyleyerek "El becerisi olan, insanları incitmeyen, işini severek yapacak bir genç bulursam bu mesleği öğretmek isterim." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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