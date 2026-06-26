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        Kocaeli merkezli fuhuş operasyonunda 14 zanlı tutuklandı

        Kocaeli merkezli 11 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 23:41 Güncelleme:
        Kocaeli merkezli fuhuş operasyonunda 14 zanlı tutuklandı

        Kocaeli merkezli 11 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

        Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 21 şüphelinin savcılık sorguları tamamlandı.

        Zanlılardan 14'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 7 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

        - Olay

        23 Haziran'da fuhşun tespiti, mağdur kadınların kurtarılması ve zührevi hastalıkların önlenmesine yönelik Kocaeli, İstanbul, Bursa, Amasya ve Van'ın da aralarında bulunduğu 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

        Operasyonda, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçlarından 19 şüpheli yakalanmıştı, devam eden günlerde 2 zanlı daha gözaltına alınmıştı.

        Fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 12'si yabancı uyruklu 15 mağdur kadının kurtarıldığı operasyonda yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 25 fişek, fuhuş amaçlı tutulan hesap ajandası ve doküman ile çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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