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        Kocaeli'de fabrikada çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 21:02 Güncelleme:
        Kocaeli'de fabrikada çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın hasara yol açtı.

        Çepni Mahallesi Kiremithan Sokak'taki panel makinelerinin üretildiği fabrikada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle söndürülen yangın, fabrikanın bir bölümünde hasara neden oldu.

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