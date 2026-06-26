Kocaeli'de fabrikada çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın hasara yol açtı.
Giriş: 26.06.2026 - 21:02 Güncelleme:
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın hasara yol açtı.
Çepni Mahallesi Kiremithan Sokak'taki panel makinelerinin üretildiği fabrikada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle söndürülen yangın, fabrikanın bir bölümünde hasara neden oldu.
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