Kocaeli'de karne sevinci yaşayan öğrencilere dondurma ve karpuz dağıtıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde karne alan öğrencilere dondurma ve karpuz dağıtıldı.



Karne sevinci yaşayan öğrencilere Yavuz Selim Mahallesi Ankara Caddesi'nde 28 ton karpuz, Osman Yılmaz Mahallesi'nde 607/1 sokakta ise 1 ton dondurma dağıtıldı.





Öğrenciler ve aileleri uzun kuyruklar oluştururken, karne hediyesi almanın da mutluluğunu yaşadı.



Vinçle tutularak havada kalması sağlanan dondurma 5 bin öğrenciye dağıtıldı.



Esnaf Bilal Mamik, AA muhabirine, eğitim-öğretim yılının tamamlanmasıyla öğrencilere karne hediyesi olarak dondurma ikram ettiklerini söyledi.



Çocukları mutlu etmek için 10 gün hazırlandıklarını ifade eden Mamik, "Çok güzel etkinlik oldu. 1 ton dondurma yapmak kolay değil ama öğrencilerin yüzündeki ışıltı bizim bütün yorgunluğumuzu aldı. Hava sıcak olmasına rağmen yoğunluğumuz çok iyi. Ekip olarak 'iyi ki bu çalışmayı yaptık.' diyoruz. Çocuklarda okul sezonu boyunca yorgunluk oluştu. Biz çok mutluyuz onlarda mutlu." diye konuştu.



Esnaf Ali Kaşık da dağıttıkları karpuzun öğrencilerin yüzünü güldürmeye vesile olduğunu belirtti.



Kaşık, 28 ton karpuz dağıttıklarını belirterek, "Biranda aldığımız kararla bu işe giriştik. Öğrencilerimizin yüzünün gülmesini sağladığımızı düşünüyorum." dedi.



Öğrenci Ecrin Aksoy da takdir aldığını, okulundan ve arkadaşlarından ayrıldığı için buruk hissettiğini fakat aldığı karpuzun kendisini sevindirdiğini dile getirdi.

