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        Kandıra ve Karamürsel'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yıl dönümü kutlandı

        Kocaeli'nin Kandıra ve Karamürsel ilçelerinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yıl dönümü kapsamında tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 16:22 Güncelleme:
        Kandıra ve Karamürsel'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yıl dönümü kutlandı

        Kocaeli’nin Kandıra ve Karamürsel ilçelerinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yıl dönümü kapsamında tören düzenlendi.


        Kandıra ilçesindeki Kefken Limanı'nda düzenlenen törende konuşan Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, Kocaeli’nin hem Marmara hem de Karadeniz kıyısında yer almasıyla denizcilik faaliyetleri açısından stratejik konuma sahip olduğunu söyledi.

        Denizlerdeki bağımsızlığın nişanesi olan Kabotaj Kanunu'nun denizlere daha çok sahip çıkma ve buradaki faaliyetlerini daha fazla önemseme sorumluluğunu yüklediğini belirten Ayhan, ülkeler arası rekabetin günümüzde deniz alanlarına kaydığına işaret etti.

        Ayhan, tam bağımsızlık için karada güçlü olmanın yeterli olmadığını vurgulayarak, "Mavi Vatan'ımızdaki hak ve menfaatlerimize sahip çıkarak, daha müreffeh yarınlara güvenle bakmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Bölge Liman Başkanı Ahmet Mert de denizciliğin sadece ulaşım faaliyeti değil ticaretin, kalkınmanın, güvenliğin ve güçlü geleceğe uzanan vizyonun temel unsuru olduğunu vurgulayarak, Türk denizciliğinin uluslararası alanda her gün daha da güçlendiğini ve "Mavi Vatan" vizyonuna önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

        İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel de Türkiye'de denizcilik faaliyetlerinin dörtte birinin Kocaeli'de gerçekleştirildiğini belirterek, çocukların denizciliğe daha fazla yönlendirilmesi gerektiğini söyledi.

        Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından denize çelenk bırakıldı.

        Kano ve halk oyunları gösterisiyle devam eden etkinlik, vatandaşların katıldığı tekne gezisiyle sona erdi.

        - Karamürsel Alp'in anıt kabrinde dua edildi

        Karamürsel ilçesinde Osmanlı Devleti'nin ilk denizcisi olarak kabul edilen Karamürsel Alp'in anıt mezarında tören düzenlendi.

        Törende, İlçe Müftülüğü din görevlilerince Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Törene, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı İlkay Kaya, Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nalan Tekin, Kocaeli Üniversitesi Karamürsel Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Bamyacı, siyasi parti ilçe başkanları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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