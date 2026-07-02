Karamürsel'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı coşkusu su altında yaşandı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yıl dönümü, Karamürsel Su Altı Sporları Kulübü Derneği (KARSAD) tarafından düzenlenen etkinlikle kutlandı.



KARSAD üyeleri, üzerinde "1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı 100. Yılı Kutlu Olsun" yazılı, Mustafa Kemal Atatürk'ün silüeti, Türk bayrağı ve Bandırma Vapuru görselinin yer aldığı özel tasarım pankartı su altında açtı.



Etkinlikte konuşan KARSAD Başkanı Zeki Şirinoğlu, 1 Temmuz'un Türk denizciliği açısından büyük dönüm noktası olduğunu belirtti.



Atatürk'ün bu alandaki sözlerinin kendilerine yol göstermeye devam ettiğini dile getiren Şirinoğlu, şu ifadeleri kullandı:



"Denizcilik alanında elde edilen her başarı, aynı zamanda ülkemizin bağımsızlığına, refahına ve geleceğine yapılan önemli yatırımdır. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, denizciliğimizin gelişimine katkı sunmuş tüm denizcilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yılını en içten dileklerimle kutluyorum." ifadelerini kullandı.

