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        Karamürsel'in düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 13:38 Güncelleme:
        Karamürsel'in düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Program kapsamında, ilçeye adını da veren ilk Türk amirali Karamürsel Alp, mezarı başında anıldı. Katılımcılar daha sonra bando eşliğinde 4 Temmuz Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı'na yürüdü.

        Belediye Başkanı Ahmet Çalık tarafından anıta çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Burada konuşan Çalık, kendilerine bırakılan emanete sahip çıkmaya devam edeceklerini belirterek, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Karamürsel'imizin kurtuluşu uğruna mücadele eden tüm kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyorum, saygı ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Programa, Kaymakam Kemal İnan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yavuz Yiğit, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Bozkurt, muhtarlar, okul ve kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

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