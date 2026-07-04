Sahada rakip olan başkan çift, genç futbolcular için birlikte çalışıyor

SEFA TETİK - Kocaeli'de farklı futbol kulüplerinin başkanlığını yapan eski futbolcu Emre Korkmaz ile eşi Merve Korkmaz, sahadaki rekabeti genç futbolcuların yetiştirilmesinde ortaklığa dönüştürdüler.



Uzun yıllar amatör ve profesyonel liglerde futbol oynayan 37 yaşındaki Emre Korkmaz, aktif futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra bir fabrikada vinç operatörü olarak çalışmaya başladı.



Futboldan kopmayan Korkmaz, 2022 yılında Körfez Olimpik Spor Kulübünü kurarak altyapıya yönelik çalışmalara ağırlık verdi.



Kulüpte 11, 12, 13, 14 ve 15 yaş altı kategorilerinde altyapıda eğitim gören çocukların hem sportif hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlayan Korkmaz, genç yetenekleri Türk futboluna kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.



Futbolun çocukların sosyal gelişimine önemli katkı sağladığını düşünen Korkmaz, geçen yıl eşi Merve Korkmaz'ın Körfezkent Spor Kulübünü devralarak başkanlık görevini üstlenmesine öncülük etti. Merve Korkmaz da kısa sürede kulübün altyapı organizasyonunu güçlendirerek çalışmalara başladı.



Yaklaşık 200 sporcunun bulunduğu iki kulüpte, 100 lisanslı futbolcu resmi müsabakalarda forma giyerken diğer sporcular akademi gruplarında eğitim alıyor.



Bir çocuk sahibi olan başkan çift, sezon boyunca farklı yaş kategorilerinde zaman zaman sahada birbirlerine rakip oluyor. Sahadaki rekabete rağmen çift, birbirlerinin antrenmanlarını ziyaret ediyor, sporcuların aileleriyle görüş alışverişinde bulunuyor ve altyapı futbolunun gelişmesi için işbirliği yapıyor.



Esentepe Stadı'nda çalışmalarını sürdüren iki kulüp de tüm yaş kategorilerinde başarılı sonuçlar almayı ve daha fazla sporcuyu profesyonel futbola kazandırmayı hedefliyor.









- "Gençlere sporu sevdirmeyi amaçlıyoruz"



Körfez Olimpik Spor Kulübü Başkanı Emre Korkmaz, AA muhabirine, aktif futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra vinç operatörlüğü yaptığını, eşi ve kızıyla spor camiasına hizmet etmeye çalıştığını söyledi.



Amaçlarının gençlere sporu sevdirmek olduğunu belirten Korkmaz, şöyle devam etti:



"Hep sahadaydım, eşimin sözlü baskıları vardı. Sosyal yaşantımız olmuyordu. Geçen yıl Körfezkent Spor Kulübünü devraldık. Eşim başkan olunca çocukları ve sporu çok sevdi. 'Ben nasıl sahalardaysam benim yanımda ol.' dedim. Artık sahalarda birlikteyiz. Evde onun sözü, sahada benim sözüm geçiyor. Körfez Olimpik Spor Kulübü olarak 11 yaş altı liginde şampiyon olduk. Diğer liglerde de başarılı olduk. Eşimin başkanlığını yaptığı takım sezonu bizim arkamızda tamamladı."



Korkmaz, sahada başarıya odaklandıklarını, bu yüzden de rekabet içerisinde olduklarını anlatarak, "Önceliğimiz, genç oyuncuları akademi takımlarına kazandırmak. Spor yapan çocukların yüzde 80'i ahlaklı olur. İlk hedefimiz sporcu yetiştirmekten önce insan yetiştirmek." dedi.



Eşinin isteği üzerine 2013 yılında futbolu bıraktığını ifade eden Korkmaz, "O bana futbolu bıraktırdıktan sonra ben de 2025 yılında onu sahanın içerisine soktum. Bir maçta eşimin takımını 9-0 yendik. Sonra evde kaos yaşadık. 'Neden böyle yaptınız? 9 tane attınız?' diye bazı tepkiler de gösterdi. Futbolun bir gerçeği var, herkes kazanmak için çıkıyor. Ben eşim de olsa rakip tanımam." diye konuştu.









- "Amacımız ahlaklı ve özgüvenli çocuklar yetiştirmek"



Körfezkent Spor Kulübü Başkanı Merve Korkmaz da kimyager olduğunu, eşinin isteğiyle kendisini futbol sahalarında bulduğunu söyledi.



Çocuklarla birlikte olmaktan mutlu olduğunu belirten Korkmaz, "Maç sonrası bazı tartışmalarımız oluyor evde ama bunlar tatlı tartışmalar. 'İyi olan kazansın.' diyorum her zaman. İyi oyuncular yetiştirip akademilere göndermek istiyoruz. Şampiyonluk hedefliyoruz ama asıl amacımız ahlaklı ve özgüvenli çocuklar yetiştirmek." dedi.



Korkmaz, kadınların sahada olmasının, örnek teşkil etmesi açısından önemli olduğuna işaret ederek, "Çevremizden güzel tepkiler alıyoruz. Velilerimizle aile gibiyiz burada. Çocukları bazen gelemeyince biz yardımcı oluyoruz. Eşimin çok iyi bir takımı var, yıllardır emek veriyor. Başarıyı hak ediyor. Bizim de biraz yolumuz var ama kat ede ede gideceğiz. Çalışıyoruz ve iddialıyız." ifadelerini kullandı.

