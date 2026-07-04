Kocaeli'de tıra çarpan otomobildeki baba ve oğlu öldü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, tıra çarpan otomobildeki baba ve oğlu yaşamını yitirdi.



D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden Musa T. (55) idaresindeki 41 APR 786 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı.



İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Sağlık personelinin yaptığı kontrolde sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan oğlu Emin T'nin (28) hayatını kaybettiği belirlendi.



Cenazelerin, öğle vakti Dilovası ilçesindeki Orhangazi Camisi'nde kılınacak namazın ardından defnedileceği öğrenildi.

