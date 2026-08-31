Kartepe'de sünnet şöleni düzenlendi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 300 çocuk için sünnet şöleni yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 16'ncısı gerçekleştirilen şölen, Meşelik Park Alanı'nda çocuklar ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Çocuk Mehteran Takımı'nın gösterisiyle başlayan programda, Kartepe Belediyesi Halk Oyunları Dans Topluluğu sahne aldı, Kur'an-ı Kerim okundu.

Etkinlikte tasavvuf dinletisinin yanı sıra animasyon, illüzyon ve balon gösterileri gerçekleştirildi.

Çocuklar, alana kurulan şişme oyun gruplarında eğlendi. Şölen kapsamında sünnet olan 300 çocuğa çeşitli hediyeler verildi.

Programa, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Kaymakam Hasan Öztürk, Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, MHP Kocaeli İl Başkanı Enes Emengen, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

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Etkinlik, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.