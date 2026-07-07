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        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, Kocaelispor kampını ziyaret etti

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaelispor kampını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 21:55 Güncelleme:
        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, Kocaelispor kampını ziyaret etti

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaelispor kampını ziyaret etti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2026-2027 Süper Lig hazırlıklarını sürdüren Kocaelispor, çalışmalarına İstanbul'daki Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde devam ediyor.

        Yeşil-siyahlı ekibi kampta ziyaret eden Büyükakın, kulüp başkanı Recep Durul ve teknik direktör Selçuk İnan'dan kamp süreci ve takım hakkında bilgi aldı.

        Büyükakın, futbolcularla tek tek selamlaşarak, yeni sezon öncesi takıma karşı inançlı olduğunu belirtti.

        Takımın enerjisini ve motivasyonunu iyi gördüğünü söyleyen Büyükakın, "Teknik heyetimize ve futbolcularımıza sakatlıksız ve verimli bir kamp dönemi diliyorum. Yeni sezonda da şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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