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        Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 00:07 Güncelleme:
        Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6’sı tutuklandı.


        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kendilerini banka ve çağrı merkezi görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin ülke genelinde 248 kişiyi 8 milyon lira dolandırdığı tespit edildi.


        Soruşturma doğrultusunda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) tarafından Kocaeli, Denizli ve Muğla’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.


        Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.


        Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edilen zanlılardan 6’sı çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.


        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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