Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6’sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kendilerini banka ve çağrı merkezi görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin ülke genelinde 248 kişiyi 8 milyon lira dolandırdığı tespit edildi.
Soruşturma doğrultusunda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) tarafından Kocaeli, Denizli ve Muğla’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edilen zanlılardan 6’sı çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
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