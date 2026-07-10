Türkiye Elite Büyükler Tatami Teknik Muaythai Şampiyonası Kocaeli'de başladı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Elite Büyükler Tatami Teknik Muaythai Şampiyonası başladı.



Darıca Belediyesi ortaklığında Eray Şamdan Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda 209 sporcu mücadele ediyor.



Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, açılış töreninde yaptığı konuşmada, şampiyonaya katılan sporculara başarılar diledi.



Federasyon Başkanı Hasan Yıldız da etkinliği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla gerçekleştirdiklerini belirterek, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.



Yıldız, Darıca'da birinci olan sporcuların Dünya Muaythai Şampiyonası'na katılacağını kaydetti.



Şampiyona, 12 Temmuz'da düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

