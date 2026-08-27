Kocaeli Ultra Trail Yarışması, 29 Ağustos'ta düzenlenecek
Kocaeli Ultra Trail Yarışması, 14'ü yabancı 1062 sporcunun katılımıyla 29 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
Kocaeli Ultra Trail Yarışması, 14'ü yabancı 1062 sporcunun katılımıyla 29 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda düzenlenecek yarış, bölgenin doğal zenginliklerini spor aracılığıyla geniş kitlelere tanıtacak.
Organizasyon "15K Geyik Patikası" ve "50K Sisler Dağı" parkurlarıyla sporcuları, Kocaeli'nin eşsiz doğasında zorlu mücadeleye çıkaracak.
Yarışmaya, Mısır, Rusya, Japonya, İngiltere, Güney Afrika, Güney Kore, Cezayir, Ürdün, Bulgaristan, Malezya ve Kırgızistan'ın da aralarında bulunduğu ülkelerden 14 yabancı sporcu kayıt yaptırdı.
Faaliyette 15K'da 889, 50K'da 173 olmak üzere toplam 1062 sporcu mücadele edecek.
Genel klasmanda ilk üçe girecek sporcular ödüllendirilecek.
Etkinlik dolayısıyla teleferik yüzde 25 indirimli hizmet verecek, ücretsiz ring seferleri de düzenlenecek.
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