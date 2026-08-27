Kocaeli Ultra Trail Yarışması, 29 Ağustos'ta düzenlenecek

Etkinlik dolayısıyla teleferik yüzde 25 indirimli hizmet verecek, ücretsiz ring seferleri de düzenlenecek.

Faaliyette 15K'da 889, 50K'da 173 olmak üzere toplam 1062 sporcu mücadele edecek.

Yarışmaya, Mısır, Rusya, Japonya, İngiltere, Güney Afrika, Güney Kore, Cezayir, Ürdün, Bulgaristan, Malezya ve Kırgızistan'ın da aralarında bulunduğu ülkelerden 14 yabancı sporcu kayıt yaptırdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda düzenlenecek yarış, bölgenin doğal zenginliklerini spor aracılığıyla geniş kitlelere tanıtacak.

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