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        Kocaeli Ultra Trail Yarışması, 29 Ağustos'ta düzenlenecek

        Kocaeli Ultra Trail Yarışması, 14'ü yabancı 1062 sporcunun katılımıyla 29 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 15:33 Güncelleme:
        Kocaeli Ultra Trail Yarışması, 29 Ağustos'ta düzenlenecek

        Kocaeli Ultra Trail Yarışması, 14'ü yabancı 1062 sporcunun katılımıyla 29 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda düzenlenecek yarış, bölgenin doğal zenginliklerini spor aracılığıyla geniş kitlelere tanıtacak.

        Organizasyon "15K Geyik Patikası" ve "50K Sisler Dağı" parkurlarıyla sporcuları, Kocaeli'nin eşsiz doğasında zorlu mücadeleye çıkaracak.

        Yarışmaya, Mısır, Rusya, Japonya, İngiltere, Güney Afrika, Güney Kore, Cezayir, Ürdün, Bulgaristan, Malezya ve Kırgızistan'ın da aralarında bulunduğu ülkelerden 14 yabancı sporcu kayıt yaptırdı.

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        Faaliyette 15K'da 889, 50K'da 173 olmak üzere toplam 1062 sporcu mücadele edecek.

        Genel klasmanda ilk üçe girecek sporcular ödüllendirilecek.

        Etkinlik dolayısıyla teleferik yüzde 25 indirimli hizmet verecek, ücretsiz ring seferleri de düzenlenecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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