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        Kocaeli Valisi Aktaş'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 11:48 Güncelleme:
        Kocaeli Valisi Aktaş'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Aktaş, mesajında, aziz milletin ve şanlı ordunun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazandığı Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünü birlik ve beraberlik içinde gurur ve coşkuyla kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Vali Aktaş, 30 Ağustos'un, tarihten silinmek istenen bir milletin küllerinden yeniden doğduğu, bağımsızlık ve hürriyetinden asla ödün vermeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği tarihi dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "İstiklal mücadelemizin taçlandığı bu şanlı zafer; vatan, bayrak ve mukaddesat uğrunda kenetlenen aziz milletimizin yazdığı eşsiz kahramanlık destanıdır. Aziz milletimiz bu zaferle, milli hakimiyet, birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere, tüm mazlum halklara örnek teşkil edecek biçimde unutulmayacak ders vermiş, hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya kabul ettirmiştir."

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        Aktaş, cumhuriyetin kurucusu ve Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu toprakları vatan kılan aziz şehitleri rahmetle, kahraman gazileri minnet ve şükranla andı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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