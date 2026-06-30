Kocaeli Valisi Aktaş'tan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajı

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Aktaş, mesajında, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu'nun, Mavi Vatan'daki egemenlikleri ve ekonomik bağımsızlıklarının önemli dönüm noktalarından biri olduğunu kaydetti.



Denizlerle üç tarafı çevrili olan Türkiye'de denizcilik sektörünün gelişmesi, limanların modernleşmesi ve lojistik gücün artmasının, çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma hedeflerinin temel taşlarından olduğunu aktaran Aktaş, "Bu vesileyle, deniz ticaretine, turizmine ve kalkınmasına emek veren tüm çalışanlarımızın ve denizcilerimizin Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutluyor, Mavi Vatanımızın her zaman emniyet ve refah içinde olmasını diliyor, deniz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

