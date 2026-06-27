Kocaeli Valisi Aktaş'tan İzmit'in düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü mesajı

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Aktaş, mesajında, İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun, hürriyetinden vazgeçmeyen Türk milletinin ordusuyla tek yürek yazdığı şanlı kahramanlık destanı olduğunu belirtti.



İzmit halkının düşman işgaline karşı birlik ve beraberliğini vatan sevgisiyle pekiştirdiğini kaydeden Aktaş, "İzmit halkı, canı pahasına bu toprakları savunmuş ve bağımsızlık meşalesini sonsuza dek taşınmak üzere bizlere emanet etmiştir. Milli Mücadele yıllarında bu topraklarda eşsiz direniş gösteren Kara Fatma, İpsiz Recep, Yahya Kaptan, Ahmet Fuat ve daha nice isimsiz kahraman, vatan sevgisinin ne denli büyük güç olduğunu tüm dünyaya bir kez daha ispat etmiştir." ifadesini kullandı.



Aktaş, şunları kaydetti:



"Bugün bizlere düşen en büyük görev şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu kutsal vatanı ve cumhuriyetimizi aynı şuurla korumak, İzmit'imizi ve ülkemizi her alanda daha müreffeh yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışmaktır. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan, millet ve bayrak uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum. İzmit'in kurtuluş yıl dönümünü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."



