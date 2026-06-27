Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaeli Valisi Aktaş'tan İzmit'in düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü mesajı

        Kocaeli Valisi Aktaş'tan İzmit'in düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü mesajı

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 11:32 Güncelleme:
        Kocaeli Valisi Aktaş'tan İzmit'in düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü mesajı

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Aktaş, mesajında, İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun, hürriyetinden vazgeçmeyen Türk milletinin ordusuyla tek yürek yazdığı şanlı kahramanlık destanı olduğunu belirtti.

        İzmit halkının düşman işgaline karşı birlik ve beraberliğini vatan sevgisiyle pekiştirdiğini kaydeden Aktaş, "İzmit halkı, canı pahasına bu toprakları savunmuş ve bağımsızlık meşalesini sonsuza dek taşınmak üzere bizlere emanet etmiştir. Milli Mücadele yıllarında bu topraklarda eşsiz direniş gösteren Kara Fatma, İpsiz Recep, Yahya Kaptan, Ahmet Fuat ve daha nice isimsiz kahraman, vatan sevgisinin ne denli büyük güç olduğunu tüm dünyaya bir kez daha ispat etmiştir." ifadesini kullandı.

        Aktaş, şunları kaydetti:

        "Bugün bizlere düşen en büyük görev şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu kutsal vatanı ve cumhuriyetimizi aynı şuurla korumak, İzmit'imizi ve ülkemizi her alanda daha müreffeh yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışmaktır. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan, millet ve bayrak uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum. İzmit'in kurtuluş yıl dönümünü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti bir Türkiye kitabıdır
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti bir Türkiye kitabıdır
        İran: ABD ile bağlantılı hedeflere saldırı düzenledik
        İran: ABD ile bağlantılı hedeflere saldırı düzenledik
        ABD'den İran'a saldırı
        ABD'den İran'a saldırı
        Bankalarda yeni dönem
        Bankalarda yeni dönem
        9 kent için "sarı" alarm! 2 bölgede şiddetli sağanak... Termometre yükselecek!
        9 kent için "sarı" alarm! 2 bölgede şiddetli sağanak... Termometre yükselecek!
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Türkan Şoray'dan duygusal veda
        Türkan Şoray'dan duygusal veda
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Hülya Avşar'ın hayatını kurtarmıştı
        Hülya Avşar'ın hayatını kurtarmıştı
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Eşini ve oğlunu boğmuştu! Caniye büyük ceza
        Eşini ve oğlunu boğmuştu! Caniye büyük ceza
        Beşiktaş'ta anlaşma tamam!
        Beşiktaş'ta anlaşma tamam!
        "G.Saray'ın yarınlarını inşa etmeye çalışıyoruz"
        "G.Saray'ın yarınlarını inşa etmeye çalışıyoruz"
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İspanya kazandı, Uruguay elendi!
        İspanya kazandı, Uruguay elendi!
        Belçika lider olarak son 32'ye kaldı!
        Belçika lider olarak son 32'ye kaldı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Havai fişek fabrikasında patlama!
        Havai fişek fabrikasında patlama!
        Oliver McBurnie Bodrum'da
        Oliver McBurnie Bodrum'da
        Sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

        Benzer Haberler

        İşçi emeklisi, 26 yıldır yıpranan okey taşlarını renklendiriyor
        İşçi emeklisi, 26 yıldır yıpranan okey taşlarını renklendiriyor
        Asansörün önünü kapatıp çekirdek kabuklarını yere attılar
        Asansörün önünü kapatıp çekirdek kabuklarını yere attılar
        Tramvay durağını mesken tutan kedi, herkesin neşe kaynağı oldu Gelen geçeni...
        Tramvay durağını mesken tutan kedi, herkesin neşe kaynağı oldu Gelen geçeni...
        Deniz ulaşımında yaz seferleri başlıyor
        Deniz ulaşımında yaz seferleri başlıyor
        Kocaeli merkezli 4 ilde fuhuş operasyonu: 14 tutuklama
        Kocaeli merkezli 4 ilde fuhuş operasyonu: 14 tutuklama
        Fuhuş çetesine darbe: 18 kadın kurtarıldı, 14 tutuklama
        Fuhuş çetesine darbe: 18 kadın kurtarıldı, 14 tutuklama