Kocaeli'de 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kocaeli'de hakkında 15 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" ve "özel belgede sahtecilik" başta olmak üzere çeşitli suçlardan hakkında 15 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.U, İzmit ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Hükümlünün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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