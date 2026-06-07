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        Kocaeli'de 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de hakkında 15 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 22:41 Güncelleme:
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        Kocaeli'de 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de hakkında 15 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" ve "özel belgede sahtecilik" başta olmak üzere çeşitli suçlardan hakkında 15 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.U, İzmit ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Hükümlünün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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