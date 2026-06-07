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        Kocaeli'de feribottan denize düşen kişiyi yolcu kurtardı

        Kocaeli'de, Eskihisar-Yalova hattında sefer yapan feribottan denize düşen kişi, başka bir yolcunun müdahalesiyle boğulmaktan kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 19:53 Güncelleme:
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        Kocaeli'de feribottan denize düşen kişiyi yolcu kurtardı

        Kocaeli'de, Eskihisar-Yalova hattında sefer yapan feribottan denize düşen kişi, başka bir yolcunun müdahalesiyle boğulmaktan kurtarıldı.

        Eskihisar-Yalova seferini yapan arabalı vapurdaki bir kişi denize düştü.

        Durumu fark eden bir yolcu da denize atlayarak suda çırpınan kişiyi su yüzeyinde tutmaya çalıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, iki kişiyi denizden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

        Hastaneye kaldırılan yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Denizdeki kişilerin kurtarılma anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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