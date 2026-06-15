Kocaeli'de 17 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kocaeli'de hakkında 17 yıl 4 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Ekipler, "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 17 yıl 4 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.N.A'yı İzmit'te yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.​​​​

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