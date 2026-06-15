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        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaelispor'da altyapı koordinatörlüğüne Murat Tiraki getirildi

        Kocaelispor'da altyapı koordinatörlüğüne Murat Tiraki getirildi

        Kocaelispor Kulübünde altyapı koordinatörlüğü görevine Murat Tiraki getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 16:28 Güncelleme:
        Kocaelispor'da altyapı koordinatörlüğüne Murat Tiraki getirildi

        Kocaelispor Kulübünde altyapı koordinatörlüğü görevine Murat Tiraki getirildi.

        Yeşil-siyahlı kulübün açıklamasında, "Kulübümüz, altyapı koordinatörlüğü görevi için kulübümüzde futbolculuk ve antrenörlük görevlerini üstlenmiş olan Murat Tiraki ile anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını temenni eder, Murat Tiraki'ye yeni görevinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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