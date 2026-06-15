Kocaeli'de tırın dorsesi ile bahçe duvarı arasında kalan 16 yaşındaki genç öldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırın dorsesi ile bahçe duvarı arasında kalan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti.



Özcan Ç. idaresindeki 41 AAJ 484 plakalı demir yüklü tır, Tatlıkuyu Mahallesi 1319/2 Sokak'ta manevra yaptığı sırada kaldırımda yürüyen Berat Eker'e çarptı. Dorse ile bahçe duvarı arasında kalan Eker, ağır yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ambulansla özel hastaneye kaldırılan Eker, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Eker'in cenazesi Gebze Adli Tıp Şube Müdürlüğü morguna kaldırıldı.



Tırın sürücüsü gözaltına alındı.



