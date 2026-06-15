Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaeli'de lisenin koordinatörlüğündeki projenin Türkiye ayağı tamamlandı

        Kocaeli'de lisenin koordinatörlüğündeki projenin Türkiye ayağı tamamlandı

        Karamürsel 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin koordinatörlüğünü üstlendiği "New Approaches to Learning with AI in VET" (Mesleki Eğitimde Yapay Zeka ile Öğrenmeye Yönelik Yeni Yaklaşımlar) projesinin Türkiye ayağı tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 14:01 Güncelleme:
        Kocaeli'de lisenin koordinatörlüğündeki projenin Türkiye ayağı tamamlandı

        Karamürsel 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin koordinatörlüğünü üstlendiği "New Approaches to Learning with AI in VET" (Mesleki Eğitimde Yapay Zeka ile Öğrenmeye Yönelik Yeni Yaklaşımlar) projesinin Türkiye ayağı tamamlandı.

        Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Erasmus+ KA210 projesi kapsamında okulda gerçekleştirilen toplantıya Almanya, Romanya ve Polonya'daki eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri katıldı.

        Program kapsamında katılımcı eğitim kurumu temsilcileri, okullarında kullandıkları yapay zeka araçlarını ve bu teknolojilerin eğitimdeki uygulama örneklerini sundu.

        Öğretmenlerce gerçekleştirilen çalıştayda turizm, mekatronik, malzeme bilgisi ve teknik resim gibi temel meslek derslerine yönelik kapsamlı ders notları hazırlandı.

        Öğrenmeyi kolaylaştıran dijital flaş kartlar ve interaktif sunumlar oluşturuldu. Ders içeriklerini destekleyen, yapay zeka tabanlı eğitici videolar üretildi.

        Projenin sosyal ortağı olan İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Arlı tarafından yapay zeka kullanımı konusunda sunum yapıldı.

        Geliştirilen ders materyalleri, katılımcılara sunuldu. Ayrıca katılımcılar, çevre ve kültür turlarının yanı sıra fabrikalardaki teknik gezilere iştirak etti.

        Okul Müdürü Sabit Mehmet Limon, projenin Türkiye ayağını gururla tamamladıklarını bildirdi.

        Misafirlerin Türkiye'den memnuniyetle ayrılmasını sağlayan organizasyonun, ekip çalışmasının ürünü olduğunu ifade eden Limon, sürecin kusursuz yürütülmesine katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Diplomasinin kalbi Türkiye'de atıyor"
        "Diplomasinin kalbi Türkiye'de atıyor"
        CHP'de grup toplantısı yapılmayacak
        CHP'de grup toplantısı yapılmayacak
        17 milyonluk uyuşturucu davasında İngiliz 2 sanıktan biri tahliye oldu
        17 milyonluk uyuşturucu davasında İngiliz 2 sanıktan biri tahliye oldu
        Beşiktaş’tan kontenjana U23 hamleleri
        Beşiktaş’tan kontenjana U23 hamleleri
        Vance: İmza törenine Kalibaf ve Arakçi katılacak
        Vance: İmza törenine Kalibaf ve Arakçi katılacak
        Düğünde açılan ateş canından etti! Balkonda gelen ölüm!
        Düğünde açılan ateş canından etti! Balkonda gelen ölüm!
        Katz: İsrail Lübnan'dan çekilmeyecek
        Katz: İsrail Lübnan'dan çekilmeyecek
        Tarkan'dan Milli Takım'a destek
        Tarkan'dan Milli Takım'a destek
        ABD-İran anlaşması hakkında neler biliniyor?
        ABD-İran anlaşması hakkında neler biliniyor?
        Cesetsiz cinayet davası! 9 yıldır kayıp olan Osman için dava açıldı!
        Cesetsiz cinayet davası! 9 yıldır kayıp olan Osman için dava açıldı!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        İki akraba aile silaha sarıldı... Kanlı arazi!
        İki akraba aile silaha sarıldı... Kanlı arazi!
        Brent petrol sert düştü
        Brent petrol sert düştü
        Tarihi dokusu korundu... Haydarpaşa Garı yenilendi
        Tarihi dokusu korundu... Haydarpaşa Garı yenilendi
        Okul saldırısında 10 kişinin faili, 32 kez rehberlik servisine gitmiş!
        Okul saldırısında 10 kişinin faili, 32 kez rehberlik servisine gitmiş!
        "Burası otel değil, ev"
        "Burası otel değil, ev"
        Yerli araçların payı yükselişe geçti
        Yerli araçların payı yükselişe geçti
        Dünya bu işe şaşırdı!
        Dünya bu işe şaşırdı!
        Dolar milyoneri sayısı 25 milyonu aştı
        Dolar milyoneri sayısı 25 milyonu aştı
        15-21 Haziran haftalık burç yorumları
        15-21 Haziran haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Kocaeli İtfaiyesi son 1 yılda 13 bin 585 olaya müdahale etti Hem eğitiyor h...
        Kocaeli İtfaiyesi son 1 yılda 13 bin 585 olaya müdahale etti Hem eğitiyor h...
        Dünürler sokağı savaş alanına çevirmişti, sanıklar ilk kez konuştu 17 yaşın...
        Dünürler sokağı savaş alanına çevirmişti, sanıklar ilk kez konuştu 17 yaşın...
        Gölcük'te belediye hizmetleri mobil uygulamada birleşti
        Gölcük'te belediye hizmetleri mobil uygulamada birleşti
        Kocaeli'de 19 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de 19 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kocaelispor'un sağlık sponsoru Medar oldu
        Kocaelispor'un sağlık sponsoru Medar oldu
        Özel öğrenciler, mobilya, tasarım ve tekstilde uygulamalı eğitimle mesleğe...
        Özel öğrenciler, mobilya, tasarım ve tekstilde uygulamalı eğitimle mesleğe...