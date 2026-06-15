Kocaeli'de lisenin koordinatörlüğündeki projenin Türkiye ayağı tamamlandı

Karamürsel 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin koordinatörlüğünü üstlendiği "New Approaches to Learning with AI in VET" (Mesleki Eğitimde Yapay Zeka ile Öğrenmeye Yönelik Yeni Yaklaşımlar) projesinin Türkiye ayağı tamamlandı.



Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Erasmus+ KA210 projesi kapsamında okulda gerçekleştirilen toplantıya Almanya, Romanya ve Polonya'daki eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri katıldı.



Program kapsamında katılımcı eğitim kurumu temsilcileri, okullarında kullandıkları yapay zeka araçlarını ve bu teknolojilerin eğitimdeki uygulama örneklerini sundu.



Öğretmenlerce gerçekleştirilen çalıştayda turizm, mekatronik, malzeme bilgisi ve teknik resim gibi temel meslek derslerine yönelik kapsamlı ders notları hazırlandı.



Öğrenmeyi kolaylaştıran dijital flaş kartlar ve interaktif sunumlar oluşturuldu. Ders içeriklerini destekleyen, yapay zeka tabanlı eğitici videolar üretildi.



Projenin sosyal ortağı olan İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Arlı tarafından yapay zeka kullanımı konusunda sunum yapıldı.



Geliştirilen ders materyalleri, katılımcılara sunuldu. Ayrıca katılımcılar, çevre ve kültür turlarının yanı sıra fabrikalardaki teknik gezilere iştirak etti.



Okul Müdürü Sabit Mehmet Limon, projenin Türkiye ayağını gururla tamamladıklarını bildirdi.



Misafirlerin Türkiye'den memnuniyetle ayrılmasını sağlayan organizasyonun, ekip çalışmasının ürünü olduğunu ifade eden Limon, sürecin kusursuz yürütülmesine katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür etti.

