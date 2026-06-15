Kocaelispor'un sağlık sponsoru Medar oldu

Kocaelispor Kulübü ile Özel Medar Hastaneleri arasında sponsorluk anlaşması yapıldı.



Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul, TFF 2. Lig'den Trendyol 1. Lig'e, Trendyol 1. Lig'den de Trendyol Süper Lig'e çıktıklarında sponsor bulmakta zorlandıklarını söyledi.



Kentte bugün Kocaelispor için rekabet edebilecek kurumların ortaya çıkmaya başladığına değinen Durul, Kocaeli'nin iki önemli kurumunun bir araya gelerek yapacağı işbirliğinin hayırlı olmasını diledi.



Durul, sponsorluk anlaşmasının şehirdeki diğer kurumlara da örnek olacağını dile getirerek, "Kocaelispor'un bu yıl daha güçlü sponsorlarla yoluna devam etmesi ve takımımızın daha da güçlenmesi, şehrimizin mutluluğuna daha çok katkı sağlaması, kurumlarımızla olan güçlü anlaşmalardan geçiyor. Önümüzdeki günlerde de güçlü anlaşmalar yaparak Kocaelispor'umuzu daha iyi hale getirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.



Özel Medar Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Veysel Besnili de ortak sevdaları olan Kocaelispor'a katkı sağlamak istediklerini belirterek, yeni sezonun Kocaelispor'a büyük başarılar getirmesini temenni etti.



Özel Medar Hastaneleri Yönetim Kurulu Üyesi Op. Dr. Numan Ulay, 2026-2027 sezonunda Kocaelispor futbolcularının, teknik ekibin, altyapının sağlık kontrolleri, muayeneleri ve gerekirse ameliyatlarının hastanelerinde yapılacağını aktardı. Ulay, kentin bir kıymeti, herkesin gurur kaynağı olan Kocaelispor'a yeni sezonda sağlık konusunda destek vermekten mutluluk duyacaklarını kaydetti.



Konuşmaların ardından taraflar anlaşmayı imzaladı.

