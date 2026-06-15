Özel öğrenciler, mobilya, tasarım ve tekstilde uygulamalı eğitimle mesleğe hazırlanıyor

CEM ALİ KUŞ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, mobilya ve iç mekan tasarımı ile tekstil teknolojisi alanında eğitim gören özel gereksinimli öğrenciler, okuldaki atölyelerde aldıkları uygulamalı eğitimle meslek hayatına hazırlanıyor.



Gebze Özel Eğitim Meslek Okulundaki hafif düzeyde zihinsel engelli öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde 9 ve 10. sınıfta el becerilerini geliştirip makineleri tanıyor.



Bölüm seçiminin ardından 11 ve 12. sınıfta atölyelerdeki makineleri kullanarak çalışacakları sektörler için deneyim kazanan öğrenciler, saha tecrübesi edinme amacıyla da lise 11. sınıftan itibaren haftanın 3 günü belirlenen firmalarda staj yapıyor.





İş hayatının gereklerini ve zorluklarını yakından deneyimleme fırsatı bulan, mesleki ve sosyal anlamda da tecrübe edinen öğrenciler, ailelerine ekonomik katkıda bulunuyor.



- "Staj yaptıkları işletmelerde istihdam edilebiliyorlar"



Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı öğretmeni Fayik Şahvelet, AA muhabirine, öğrencilere ahşaba şekil vermeyi öğretmenin yanı sıra özgüven kazandırdıklarını söyledi.



Öğrencilere ince motor becerilerinin gelişiminin yanında, ölçme, kesme, montaj gibi teknik detayları da öğrettiklerini anlatan Şahvelet, "En büyük hedefimiz buradan mezun olan öğrencilerimizin ayakları üzerinde durabilmeleri, mesleki ve sosyal anlamda yeterlilik sahibi olabilmeleridir. Burada ortaya çıkan her çalışma öğrencilerimizin emeğinin sonucu." dedi.



Öğrencilerin 11 ve 12. sınıfta mobilya işletmelerinde staj yaparak, güncel saha koşullarını gördüğünü dile getiren Şahvelet, şunları kaydetti:



"Mezuniyetten sonra staj yaptıkları işletmelerde çok rahat istihdam edilebiliyorlar. Bölgemizde bize destek olan işletmeler var, öğrenciler staja gidebiliyor. Özel eğitim öğrencilerimizi tanımayan işletmelerimiz var. Bu konuda tanıyıncaya kadar sıkıntılar yaşıyoruz ama öğrencilerimizin yaptıkları çalışmaları görünce işletmeler de bize çok destek oluyor ve memnun kalıyor. Mezun olduktan sonra da istihdama dahil olabiliyorlar."



- "Çocuklarımızı hem hayata hem geleceğe hazırlıyoruz"



Tekstil Teknolojisi Alanı öğretmeni Betül Koç da çocuklara sadece hobi edindirmeyi değil, mezun olduktan sonra onları iş ve sosyal hayata kazandırabilmeyi hedeflediklerini söyledi.



Koç, dokuma ve örme gibi birçok alanda ince motor eğitimini destekleyip çocukların odaklanma sürelerini artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Ayrıca sıfırdan kumaş işleyerek, bunlarla ilgili çanta, ev tekstil ürünleri gibi alanlarda farklı tasarımlar yaparak çocuklarımıza 'Ben de yapabiliyorum.' duygusunu kazandırmayı ve fırsat verildiğinde farklı işler yapabileceklerini göstermeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.



Öğrencilerin hem sosyal beceri kazandığını hem de işe girdiklerinde sıkıntı yaşamadığını anlatan Koç, şöyle konuştu:





"İlk defa öğrenmiş gibi değil de öğrendikleriyle iş yerinde devam etmeleri bizim için çok kıymetli. Çocuklarımızı hem hayata hem de geleceğe hazırlıyoruz, ayakta tek başlarına durabilecekleri şekilde. Çocuklarımızı birlikte çalıştığımız firmalara da götürüyoruz. Firmaları ve tekstilin nasıl bir yer olduğunu gösteriyoruz. Nerelerde çalışabileceklerini anlatıyoruz. İşverenin de bunları görmesi bizim için daha avantajlı oluyor."



Özel Eğitim öğretmeni Sümbül Kaya ise çocukların farklı bakış açılarıyla desteklendiğinde çok güzel işler başarabileceğini vurgulayarak, pozitif ayrımcılığı kabul etmediklerini ve her alanda öğrencilerin başarılı olabileceğini göstermek istediklerini dile getirdi.



Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı 11. sınıf öğrencisi Yahya Kadağan, okulda mobilyayla ilgili birçok detayı öğrendiklerini belirtti.





Kadağan, mezun olduktan sonra mobilya atölyesinde çalışmak, sonrasında ise mobilya işletmesi açarak iş adamı olmak istediğini söyledi.



