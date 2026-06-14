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        Kocaeli'de karganın kümesteki yumurtaları alıp kaçması kamerada

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde karganın, kümesteki yumurtaları alıp kaçması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 16:32 Güncelleme:
        Kocaeli'de karganın kümesteki yumurtaları alıp kaçması kamerada

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde karganın, kümesteki yumurtaları alıp kaçması güvenlik kamerasınca kaydedildi.


        Kadıköy Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'ndeki bahçesinde tavuk besleyen emekli öğretmen Ali Arslan, kümesteki yumurtaların her gün eksildiğini fark etti.

        Arslan, durumu anlayabilmek için kümesi gören bir bölgeye kamera yerleştirdi. Kayıtları izleyen Arslan, yumurtaları bir karganın aldığını belirledi.

        Görüntülerde, kümese gelen karganın folluktaki yumurtayı gagasının arasına alıp uçarak uzaklaşması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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