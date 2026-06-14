Kocaeli'de karganın kümesteki yumurtaları alıp kaçması kamerada

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde karganın, kümesteki yumurtaları alıp kaçması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kadıköy Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'ndeki bahçesinde tavuk besleyen emekli öğretmen Ali Arslan, kümesteki yumurtaların her gün eksildiğini fark etti. Arslan, durumu anlayabilmek için kümesi gören bir bölgeye kamera yerleştirdi. Kayıtları izleyen Arslan, yumurtaları bir karganın aldığını belirledi. Görüntülerde, kümese gelen karganın folluktaki yumurtayı gagasının arasına alıp uçarak uzaklaşması yer alıyor.

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