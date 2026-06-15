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        Kocaeli'de 19 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de hakkında 19 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 12:11 Güncelleme:
        Kocaeli'de 19 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de hakkında 19 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.


        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "hırsızlık" suçundan hakkında 19 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D'yi (35) yakaladı.


        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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