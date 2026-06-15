Kocaeli'de 19 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kocaeli'de hakkında 19 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Giriş: 15.06.2026 - 12:11 Güncelleme:
Kocaeli'de hakkında 19 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "hırsızlık" suçundan hakkında 19 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D'yi (35) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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