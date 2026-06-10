Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaeli'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

        Kocaeli'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

        Kocaeli'de 3 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 18:50 Güncelleme:
        Kocaeli'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

        Kocaeli'de 3 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çayırova ve Gebze ilçelerinde 3 evden ziynet eşyası ve para çalınmasına ilişkin çalışma başlatıldı.

        Yapılan incelemelerde, hırsızlığı gerçekleştirdiği belirlenen S.K. ve S.D, İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorguları sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı: İran'a saldıracağız
        ABD Başkanı: İran'a saldıracağız
        CHP'de 9 vekilin ihracı istendi
        CHP'de 9 vekilin ihracı istendi
        "Katliamcı şebekeye kimse inanmıyor"
        "Katliamcı şebekeye kimse inanmıyor"
        Netanyahu'nun sözlerine tepki yağdı
        Netanyahu'nun sözlerine tepki yağdı
        En düşük emekli maaşına zam geliyor: 23 bin 880 TL olması bekleniyor
        En düşük emekli maaşına zam geliyor: 23 bin 880 TL olması bekleniyor
        Aynur Kanbur cinayetinde yeni detaylar! Katili kargocu kılığında geldi!
        Aynur Kanbur cinayetinde yeni detaylar! Katili kargocu kılığında geldi!
        Altında tahminler yeniden şekilleniyor
        Altında tahminler yeniden şekilleniyor
        Özcan hakkında nitelikli saldırı soruşturması
        Özcan hakkında nitelikli saldırı soruşturması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 10 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 10 Haziran 2026 haberleri
        Icardi'den 2 yıllık talep!
        Icardi'den 2 yıllık talep!
        5 çocuk annesi Fatma nasıl koca katili oldu? Mahkemede kan dondurdu!
        5 çocuk annesi Fatma nasıl koca katili oldu? Mahkemede kan dondurdu!
        Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım mazbatayı aldı!
        Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım mazbatayı aldı!
        Eşiyle tartışan goril Kiyomasa düşünceli tavırlarıyla viral oldu
        Eşiyle tartışan goril Kiyomasa düşünceli tavırlarıyla viral oldu
        Eski nişanlıdan yeni açıklama
        Eski nişanlıdan yeni açıklama
        Kaldırım taşıyla öldürdü! İlk duruşmada tahliye
        Kaldırım taşıyla öldürdü! İlk duruşmada tahliye
        Dünya Kupası'nın unutulmaz orta sahaları!
        Dünya Kupası'nın unutulmaz orta sahaları!
        Kontenjan arttı ama onlar dışarıda kaldı!
        Kontenjan arttı ama onlar dışarıda kaldı!
        "Hikâyemin başladığı yerdeyim"
        "Hikâyemin başladığı yerdeyim"
        Dünya Kupası heyecanı başlıyor!
        Dünya Kupası heyecanı başlıyor!

        Benzer Haberler

        Kocaelispor'da Gökhan Değirmenci ile yollar ayrıldı Gökhan Değirmenci'ye ve...
        Kocaelispor'da Gökhan Değirmenci ile yollar ayrıldı Gökhan Değirmenci'ye ve...
        Kocaelispor, kaleci Gökhan Değirmenci'ye veda etti
        Kocaelispor, kaleci Gökhan Değirmenci'ye veda etti
        Gebze'de kursiyerlerden "Modern Yansımalar" sergisi
        Gebze'de kursiyerlerden "Modern Yansımalar" sergisi
        Kocaeli Valisi Aktaş'tan Türk Kızılay'ın kuruluş yıl dönümü mesajı
        Kocaeli Valisi Aktaş'tan Türk Kızılay'ın kuruluş yıl dönümü mesajı
        Göz kapağı estetiğiyle daha genç ve dinamik bakışlar mümkün
        Göz kapağı estetiğiyle daha genç ve dinamik bakışlar mümkün
        Darıca'da minikler geri dönüşüm kıyafetleriyle podyuma çıktı
        Darıca'da minikler geri dönüşüm kıyafetleriyle podyuma çıktı