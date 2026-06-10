Kocaeli'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Kocaeli'de 3 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Kocaeli'de 3 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çayırova ve Gebze ilçelerinde 3 evden ziynet eşyası ve para çalınmasına ilişkin çalışma başlatıldı.
Yapılan incelemelerde, hırsızlığı gerçekleştirdiği belirlenen S.K. ve S.D, İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonla yakalandı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorguları sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler tutuklandı.
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