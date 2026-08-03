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        Kocaeli'de 3 ilden ekiplerin katılımıyla hızlı tren kazası tatbikatı yapıldı

        Kocaeli'de 3 ilden ekiplerin katılımıyla hızlı tren kazası senaryosuyla tatbikat yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 15:24 Güncelleme:
        Kocaeli'de 3 ilden ekiplerin katılımıyla hızlı tren kazası tatbikatı yapıldı

        Kocaeli'de 3 ilden ekiplerin katılımıyla hızlı tren kazası senaryosuyla tatbikat yapıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, "Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyon Planı" kapsamında düzenlenen tatbikatta senaryo gereği, TCDD Gebze Vagon Bakım Atölyesi Müdürlüğü'nde tren kazası meydana geldi.

        İhbar üzerine TCDD, AFAD, UMKE, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve belediyelerin ekipleri ile arama kurtarma birimleri bölgeye sevk edildi.

        Yaralılara alanda müdahalenin yanı sıra arama-kurtarma ve hastane sevk süreçlerinin gerçekleştirildiği tatbikatta, destek amacıyla Sakarya ve Yalova'dan UMKE ekiplerinin katılımıyla 159 personel görev aldı.

        Ekiplerin, tren içerisinde sıkışan ve kaza anında dışarı fırlayan yaralıları, kurdukları sistemle bulundukları yerden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etmesi ve yaralıların hastaneye ulaştırılmasıyla tatbikat tamamlandı.

        Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, AA muhabirine, hızlı tren kazası sonucu meydana gelebilecek olaylara en erken müdahale etme kapasitelerini test ettiklerini söyledi.

        Senaryo gereği yaralıların kaza sahasından çıkarılması ve ilk müdahalelerinin yapılıp hastaneye nakledilmesi konusunda kendilerini test ettiklerini anlatan Pehlevan, "Kocaeli, Yalova ve Sakarya'dan UMKE timleri, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, AFAD ve yerel belediyeler tatbikatta görev yapmakta. Kendi kabiliyetlerimizi ve kapasitemizi kontrol etmek, hem de olabilecek bütün ihtimalleri göz önünde bulundurarak her türlü riske karşı eğitimlerimizi bu şekilde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

        Pehlevan, sadece kazalar değil deprem, yangın ve her türlü olağanüstü durumda UMKE ekiplerinin önem arz ettiğini vurgulayarak, "Her türlü senaryoya karşı eğitimlerimiz sık ve özenle devam ediyor. Umuyorum ki ülkemizde toplum sağlığını riske edecek olağanüstü bir olay yaşanmaz ama buna da en iyi şekilde hazırlanmak en büyük görevimiz. Bütün arkadaşlarımız burada gönüllü olarak en iyi şekilde görev yapmaya çalışıyor. Ekiplerimize gayretleri için teşekkür ediyorum." dedi.

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