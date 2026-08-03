Samanlı dağlarında doğanın renkli buluşması

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki Samanlı Dağları'nın Aytepe mevkisinde açan mor çiçekler, nektar arayan arı ve böcekleri ağırlıyor. Çiçekler arasında dolaşan bombus arısı ile havada asılı kalarak beslenen uzun hortumlu güve türü, objektiflere yansıdı. Yaz mevsiminde doğanın sunduğu renkli görüntüler, Aytepe'de kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.