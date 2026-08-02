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        Hasan Gemici-Gazanfer Bilge Uluslararası Güreş Turnuvası sona erdi

        Hasan Gemici-Gazanfer Bilge Uluslararası Serbest ve Grekoromen Güreş Turnuvası, Kocaeli'de sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2026 - 23:17 Güncelleme:
        Hasan Gemici-Gazanfer Bilge Uluslararası Güreş Turnuvası sona erdi

        Hasan Gemici-Gazanfer Bilge Uluslararası Serbest ve Grekoromen Güreş Turnuvası, Kocaeli'de sona erdi.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde, Türkiye Güreş Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün işbirliğinde Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda, 24 ülkeden 433 sporcu mücadele etti.

        Türk güreşinin olimpiyat şampiyonları Hasan Gemici ile Gazanfer Bilge'nin anısına gerçekleştirilen turnuvada, serbest stilde 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97 ve 125, grekoromen stilde ise 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97 ve 130 kiloda müsabakalar yapıldı.

        Üç gün süren organizasyonda Türk sporcular, 6 altın, 3 gümüş ve 18 bronz olmak üzere 27 madalya elde etti.

        Grekoromen stilde Kazım Tikence 60, Kerem Kamal 63, İbrahim Özdemir 72 ve Yüksel Sarıçiçek 82 kiloda birinci oldu.

        Bu stilde Muhammet Emin Çakır 55 kiloda ikinci sırayı alırken, Ömer Halis Recep 55, Ekrem Öztürk 60, Mustafa Mehmet Şahin 72, Yunus Emre Başar 77, Burhan Akbudak 82, Ali Cengiz 87, İbrahim Tığcı 97 ve Fatih Bozkurt 130 kiloda üçüncülük elde etti.

        Serbest stilde ise Fatin Altunbaş 92 ve Alperen Tokgöz 97 kiloda altın madalya kazandı.

        Ahmet Duman 65 ve Resul Güne 97 kiloda ikinci olurken, Muhammet Karavus 57, Emrah Ormanoğlu 61, Ferhat Kılıç 70, Yasin Yeşil 74, Okan Tahtacı 79, Ahmet Yagan ve İsmail Küçüksolak 86, Süleyman Karadeniz 92, İbrahim Çiftçi 97 ve Doğan Uzun 125 kiloda üçüncü sırada yer aldı.

        Turnuvada İranlı sporcular 12, Azerbaycan ve Rusya'dan katılan güreşçiler 9'ar, Özbekistanlı sporcular ise 5 madalya kazandı.

        Dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer ile Türkiye Güreş Federasyonu yetkililerince verildi.

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