Kocaeli'de 3 kişinin yaralandığı trafik kavgasına karışanlara 900 bin lira ceza kesildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 kişinin yaralandığı trafik kavgasına karışan 5 kişiye toplam 900 bin lira para cezası uygulandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün iki araç sürücüsü arasında trafikte başlayan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi yaralandı.



Olay yerine intikal eden polis ekipleri, saldırı amacıyla araçlardan inen yolcu ve sürücü konumundaki 5 kişiye Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarlı takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddesi kapsamında kişi başı 180 bin liradan toplam 900 bin lira idari para cezası kesti.



Ayrıca, sürücülerin ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulurken, araçlar da aynı süreyle trafikten men edildi.

