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        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaeli'de 3 kişinin yaralandığı trafik kavgasına karışanlara 900 bin lira ceza kesildi

        Kocaeli'de 3 kişinin yaralandığı trafik kavgasına karışanlara 900 bin lira ceza kesildi

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 kişinin yaralandığı trafik kavgasına karışan 5 kişiye toplam 900 bin lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 16:35 Güncelleme:
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        Kocaeli'de 3 kişinin yaralandığı trafik kavgasına karışanlara 900 bin lira ceza kesildi

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 kişinin yaralandığı trafik kavgasına karışan 5 kişiye toplam 900 bin lira para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün iki araç sürücüsü arasında trafikte başlayan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi yaralandı.

        Olay yerine intikal eden polis ekipleri, saldırı amacıyla araçlardan inen yolcu ve sürücü konumundaki 5 kişiye Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarlı takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddesi kapsamında kişi başı 180 bin liradan toplam 900 bin lira idari para cezası kesti.

        Ayrıca, sürücülerin ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulurken, araçlar da aynı süreyle trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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