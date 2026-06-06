Kocaeli'de hafızlığını tamamlayan 125 öğrenci icazet aldı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafızlık eğitimlerini tamamlayan 125 öğrenci için icazet merasimi düzenlendi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafızlık eğitimlerini tamamlayan 125 öğrenci için icazet merasimi düzenlendi.
Gebze İlçe Müftülüğü bünyesindeki Hicret Fatih Sultan Mehmet ve Şehit Ömer Halisdemir Kur'an kurslarında eğitim alan öğrenciler, ilk olarak tarihi Çoban Mustafa Paşa Camisi'ni ziyaret etti.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından öğrenciler, hocaları ve aileleriyle kortejle İlyas Bey Camisi'ne geldi.
Konuşmaların ardından 125 öğrenciye belgeleri verildi.
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