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        Kocaeli'de ambulansın yoldan çıktığı kazada biri hasta 3 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yoldan çıkan ambulanstaki hasta ile 2 sağlık görevlisi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 11:46 Güncelleme:
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        Kocaeli'de ambulansın yoldan çıktığı kazada biri hasta 3 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yoldan çıkan ambulanstaki hasta ile 2 sağlık görevlisi yaralandı.

        Kandıra-Kaynarca Yolu'nda seyreden 41 BDJ 615 plakalı ambulans, Akbal Mahallesi’ndeki köprüye girdiği sırada yoldan çıkarak yeşillik alana savruldu.

        Eğimli alanda askıda kalan ambulans, dere yatağına düşmeden durabildi. Kazada, ambulanstaki hasta ile 2 sağlık görevlisi hafif yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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