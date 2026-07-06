Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaeli'de apartman boşluğuna devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Kocaeli'de apartman boşluğuna devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde otomobilin kontrolden çıkarak apartman boşluğuna devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 23:47 Güncelleme:
        Kocaeli'de apartman boşluğuna devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde otomobilin kontrolden çıkarak apartman boşluğuna devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.


        Ş.Ş. idaresindeki 54 AKV 631 plakalı otomobil, Yüzbaşılar Mahallesi 3129. Sokak'ta kontrolden çıkarak yaklaşık 4 metrelik yükseklikten bir apartmanın boşluğuna devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan sürücü Ş.Ş. ile araçtaki Y.T.Z. sağlık ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralı sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Otomobil vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İspanya, Portekiz'i 90+1'de yıktı!
        İspanya, Portekiz'i 90+1'de yıktı!
        Ronaldo'dan Dünya Kupası'na hüzünlü veda!
        Ronaldo'dan Dünya Kupası'na hüzünlü veda!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rutte ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rutte ile görüştü
        NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'ya geldi
        NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'ya geldi
        NATO heyetinden Anıtkabir'e ziyaret
        NATO heyetinden Anıtkabir'e ziyaret
        Trump'ın otelinde yoğun güvenlik önlemi
        Trump'ın otelinde yoğun güvenlik önlemi
        12 Dev adam 6'da 6 ile üst turda!
        12 Dev adam 6'da 6 ile üst turda!
        Trump'tan Balogun itirafı: FIFA da sessizliğini bozdu!
        Trump'tan Balogun itirafı: FIFA da sessizliğini bozdu!
        Bakan Gürlek'ten yargı bağımsızlığı mesajı
        Bakan Gürlek'ten yargı bağımsızlığı mesajı
        Donald Trump'tan İran açıklaması
        Donald Trump'tan İran açıklaması
        Alexander Nübel'de mutlu son!
        Alexander Nübel'de mutlu son!
        Erdoğan-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        Erdoğan-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        NATO Zirvesi'nde liderleri Togg taşıyacak
        NATO Zirvesi'nde liderleri Togg taşıyacak
        Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
        Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
        Mihriban Yılmaz cinayetinde korkunç sözler!
        Mihriban Yılmaz cinayetinde korkunç sözler!
        Bakan Fidan NYT'ye konuştu
        Bakan Fidan NYT'ye konuştu
        Baba-kız tatilde
        Baba-kız tatilde
        Türkiye’de sedan devri kapanıyor mu?
        Türkiye’de sedan devri kapanıyor mu?
        NATO Zirvesi'nin programı belli oldu
        NATO Zirvesi'nin programı belli oldu
        Sağlık sigortasında psikiyatrik muayene trend oldu
        Sağlık sigortasında psikiyatrik muayene trend oldu

        Benzer Haberler

        Kocaelispor, Tanguy Zoukrou'yu kiralık olarak kadrosuna kattı
        Kocaelispor, Tanguy Zoukrou'yu kiralık olarak kadrosuna kattı
        Kocaelispor, Fransız stoper Tanguy Zoukrou'yu kiraladı
        Kocaelispor, Fransız stoper Tanguy Zoukrou'yu kiraladı
        Kocaelispor, 23 yaşındaki stoper Tanguy Zoukrou'yu kadrosuna kattı
        Kocaelispor, 23 yaşındaki stoper Tanguy Zoukrou'yu kadrosuna kattı
        Çayırovalı yüzücülerden 25 madalyalık başarı
        Çayırovalı yüzücülerden 25 madalyalık başarı
        Özel bireyler yaz okulunda hem öğreniyor hem eğleniyor
        Özel bireyler yaz okulunda hem öğreniyor hem eğleniyor
        Kartepe'de Balkan esintisi
        Kartepe'de Balkan esintisi