Kocaeli'de apartman boşluğuna devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde otomobilin kontrolden çıkarak apartman boşluğuna devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Ş.Ş. idaresindeki 54 AKV 631 plakalı otomobil, Yüzbaşılar Mahallesi 3129. Sokak'ta kontrolden çıkarak yaklaşık 4 metrelik yükseklikten bir apartmanın boşluğuna devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan sürücü Ş.Ş. ile araçtaki Y.T.Z. sağlık ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Otomobil vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.